В Чебоксарах ограничили движение после того, как грузовик снес столб
По предварительным данным, никто не пострадал
С места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июня днем в Южном поселке Чебоксар на улице Ашмарина, в районе остановки "Улица Мусоргского". По предварительным данным, водитель многотонного грузовика превысил безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего врезался в дорожный столб. Столб рухнул, перегородив дорогу.
По предварительным данным, никто не пострадал. На время ликвидации последствий аварии на данном участке дороге ввели ограничение движения, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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