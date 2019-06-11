В Чебоксарах ограничили движение после того, как грузовик снес столб

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-11T09:06:00+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июня днем в Южном поселке Чебоксар на улице Ашмарина, в районе остановки "Улица Мусоргского". По предварительным данным, водитель многотонного грузовика превысил безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего врезался в дорожный столб. Столб рухнул, перегородив дорогу.

По предварительным данным, никто не пострадал. На время ликвидации последствий аварии на данном участке дороге ввели ограничение движения, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU