В Татарстане перевыполнили план по выдаче микрозаймов малому и среднему бизнесу
Как подсчитали в Минэкономики Татарстана, с начала 2019 года в республике 135 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финпомощь от государства в размере 305 миллионов рублей.
Деньги ушли на расширение производства, покупку современного оборудования и открытие новых производств в 36 районов Татарстана, в том числе в Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.
- Мы перевыполнили план по выдаче микрозаймов за 5 месяцев 2019 года на 117%, но не намерены останавливаться на достигнутом, - отметил глава Минэкономики республики Фарид Абдулганиев. – Микрозайм – это продукт, который позволяет быстро взять в долг небольшую сумму для решения первостепенных бизнес-задач. Наша цель - во-первых, упростить процесс выдачи микрозаймов, и во-вторых, сократить сроки его выдачи. В ближайшее время мы представим усовершенствованный продукт бизнес-сообществу.
Всего с 2014 года с момента своего открытия Центр микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства выдал займов на 2 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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