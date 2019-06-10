2019-06-10T18:18:05+03:00
Политика

В Татарстане торжественно спустят на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»

В торжественной церемонии примет участие премьер-министр республики, а также представители Минобороны России и ВМФ
Олег ЛУГОВОЙ
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До этого существовало семь кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».До этого существовало семь кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».Фото: Минобороны РФ
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В этот вторник, 11 июня, в 13.30 на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького состоится спуск на воды нового уже восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому присвоено имя «Ингушетия».

В торжественной церемонии запланировано участие премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, представителей руководства Минобороны России, Военно-Морского Флота РФ и правительства Ингушетии.

Отметим проект 21631 разработало Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. В Татарстане данные малые ракетные корабли строятся с 2010 года.

«Ингушетия», как и предыдущие судна этого проекта, является многоцелевым кораблем класса «река-море», оснащенным самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение - охрана и защита экономической зоны России.

Отметим созданные в Татарстане корабли проекта 21631 в 2015 году нанесли массивный удар по объектам ИГИЛ* в Сирии.

* запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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