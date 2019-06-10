В Татарстане торжественно спустят на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»
В этот вторник, 11 июня, в 13.30 на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького состоится спуск на воды нового уже восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому присвоено имя «Ингушетия».
В торжественной церемонии запланировано участие премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, представителей руководства Минобороны России, Военно-Морского Флота РФ и правительства Ингушетии.
Отметим проект 21631 разработало Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. В Татарстане данные малые ракетные корабли строятся с 2010 года.
«Ингушетия», как и предыдущие судна этого проекта, является многоцелевым кораблем класса «река-море», оснащенным самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение - охрана и защита экономической зоны России.
Отметим созданные в Татарстане корабли проекта 21631 в 2015 году нанесли массивный удар по объектам ИГИЛ* в Сирии.
* запрещенная в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU