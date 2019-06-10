2019-06-10T16:01:09+03:00
Происшествия

В Марий Эл иномарка врезалась в дорожную технику и регулировщика: погиб один человек

Авария произошла 7 июня в 2.00 в Медведевском районе республики
Лика ИСАЕВА
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На месте аварииНа месте аварииФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июня, в пятницу, в 2.00 на 39 километре автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск" в Медведевском районе Марий Эл.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки "Ford Focus" в зоне действия временных дорожных знаков о проведении ремонтных работ не выбрал безопасную скорость.

Он не учел также сложные погодные и дорожные условия и, не справившись с управлением, врезался в стоящую на проезжей части дороги спецтехнику, затем сбил 35-летнего регулировщика.

- В результате ДТП пассажир иномарки получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда медиков, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - Регулировщик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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