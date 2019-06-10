2019-06-10T14:09:53+03:00
Происшествия

В Чувашии при ДТП с двумя иномарками пострадало четыре человека

В том числе, травмы получил 16-летний подросток [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Авария с участием двух иномарок произошла в Шумерлинском районе республики в воскресенье, 9 июня. В 11.00 на автодороге "Сура-Новаты" водитель "Мазды" с внешними признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался во впереди идущую иномарку "Фольскваген Поло".

В результате столкновения оба автомобиля вылетели с дороги. После удара иномарки протащило несколько метров. Остановить их смогли только деревья в лесопосадках.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

В результате ДТП получили травмы оба водителя и их пассажиры - по одному из каждого автомобиля, в том числе и 16-летний подросток

Водителя "Мазды" пришлось усмирять сотрудникам ГИБДД, поскольку на месте аварии он вел себя очень агрессивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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