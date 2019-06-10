Жителя Чувашии будут судить за распространение подросткового порно

СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-10T20:08:10+03:00

Утверждается, что материалы он размещал через свой мобильный телефон

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25-летнего жителя Алатырского района не имеющего постоянного места работы обвиняют в незаконном обороте порнографии, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

Как следует из материалов уголовного дела, с мая 2018 по январь 2019 года у себя дома парень с мобильного телефона размещал на открытых аккаунтах в одной из социальных сетей, а также распространял в переписке порно, которое находил и скачивал в интернете.

Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также заключением проведенной по уголовному делу судебной экспертизы. Это выявили сотрудники отдела «К» МВД Чувашии.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы отправлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU