Татарстанец сам пытался потушить три горящие бани и пострадал
Пожар в садовом обществе "Гидростроитель-2" в Набережных Челнах начался в 3.57 в воскресенье, 9 июня. Один из дачников попытался потушить огонь самостоятельно, не не смог.
К приезду пожарных открытым огнем горели уже две бани. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.
С пламенем боролись несколько минут. В результате пожара сгорели полностью или частично три бани и сарай.
- Погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Во время тушения пострадал 41-летний мужчина. С термическими ожогами тела 2-3 степени - 30%, он госпитализирован в БСМП Набережные Челны.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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