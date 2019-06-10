Татарстанец сам пытался потушить три горящие бани и пострадал

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-10T12:36:09+03:00

В результате пожара сгорели полностью или частично три бани и сарай. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Изменить размер текста: A A

Пожар в садовом обществе "Гидростроитель-2" в Набережных Челнах начался в 3.57 в воскресенье, 9 июня. Один из дачников попытался потушить огонь самостоятельно, не не смог.

К приезду пожарных открытым огнем горели уже две бани. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.

С пламенем боролись несколько минут. В результате пожара сгорели полностью или частично три бани и сарай.

- Погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Во время тушения пострадал 41-летний мужчина. С термическими ожогами тела 2-3 степени - 30%, он госпитализирован в БСМП Набережные Челны.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU