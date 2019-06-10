Федор Бондарчук снимет сериал о гоночной команде «КАМАЗ-мастер»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-10T13:09:35+03:00

В дальнейшем сериал планируется транслировать на одном из федеральных каналов Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что известный российский режиссер Федор Бондарчук снимет сериал о гонщиках «КАМАЗ-мастер». Создание проекта он обсудил с представителями спортивной команды в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.

Старт съемочным работам будет дан в начале следующего года. Члены «КАМАЗ-мастера» будут выступать лишь в роли консультантов, а играть гонщиков будут уже профессиональные актеры. Где именно будут проходить съемки пока не известно.

В дальнейшем сериал планируется транслировать на одном из федеральных каналов, сообщают "Вести Камаза"

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU