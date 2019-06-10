В Татарстане мужчина пытался растопить печь в бане при помощи легковоспламеняющейся жидкости

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-10T10:49:16+03:00

С ожогами лица и тела 3-4 степеней тяжести госпитализирован в больницу

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Пожар в домохозяйстве 45-летнего жителя деревни Табар-Черки Апастовского района республики произошел в воскресенье, 9 июня, в 19.06. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели дым из бани своего соседа. Сам он вышел на улицу самостоятельно из горящего помещения.

Приехавшие огнеборцы быстро потушили горящие потолочные перекрытия бани. Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами лица и тела 3-4 степеней тяжести. Он успел рассказать, что пожар начался после того, как он плеснул в печку легковоспламеняющуюся жидкость для розжига.

- Огнем повреждены потолочные перекрытия бани на площади шесть квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU