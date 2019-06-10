В Чувашии перевернулась легковушка, погибли два человека, еще четверо пострадали

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-10T09:07:13+03:00

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Авария с участием ВАЗ-2105 произошла в 22.30 в субботу, 8 мая, возле деревни Чиршкасы Аликовского района республики. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость, двигаясь по неосвещенной проселочной дороге, при этом в салоне находились вместе с водителем шесть человек. Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и отечественная легковушка перевернулась.

В результате аварии погибли два человека. Еще четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Во время осмотра места происшествия в салоне были обнаружены бутылки из-под пива. Выясняется, каком состоянии находился водитель в момент совершения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU