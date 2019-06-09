2019-06-09T18:23:04+03:00
Спорт

"Рубин" будет искать игроков на все позиции кроме вратарской

Роман Шаронов рассказал о трансферных планах казанского клуба
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Роман Шаронов, приступив к работе в должности исполняющего обязанности главного тренера "Рубина" приступил к формированию состава команды. Пока ясности с точными фамилиями игроков, которых Шаронов хочет видеть в составе нет, но работа на трансферном рынке клубом ведется.

- Поиск игроков идет практически на все позиции, кроме вратарской наверно, - заявил Шаронов.

Кроме того, новый и.о. главного тренера казанской команды рассказал, что "Рубин" перейдет на схему с четырьмя защитниками.

- Моя основная схема – это 4-3-3. Но в футболе главное не схемы, есть определенные структуры в атаке, в обороне. Это уже тактические нюансы. Я планирую играть в четыре защитника, но что-то будет видно по ходу процесса. Многие думают, что игра в три защитника – это оборона, игра в четыре защитника – это атака. На самом деле все зависит от расположения игроков на поле, как структурно они выстроены. Дело не в схеме, а в игроках – отталкиваясь от их качеств, можно строить игру как в атаке, так и в обороне, - отметил тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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