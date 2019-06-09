2019-06-09T14:37:21+03:00
Общество

Прохожий спас тонувшего мужчину в Набережных Челнах

Потерпевший был пьян
Владимир КРУПСКИЙ
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Мужчину госпитализировали.Мужчину госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим днем в Набережных Челнах произошел инцидент. В службу спасения поступил сигнал о том, что недалеко от поселка Элеваторная гора в реку упал мужчина.

К счастью, на помощь подоспел случайный прохожий. Он прыгнул в воду и сумел вытащить потерпевшего на берег до приезда спасателей. Как сообщают "Челнинские известия", он самостоятельно смог привести в чувства пострадавшего и передал прибывшим медикам.

Упавшим в реку оказался 53-летний мужчина. Его доставили в больницу с диагнозом «утопление». Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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