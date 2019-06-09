В Казани отечественная легковушка врезалась в здание пенсионного фонда

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-09T12:26:30+03:00

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Утром 9 июня в Казани произошла авария. Автомобиль ВАЗ врезался в здание пенсионного фонда, что на проспекте Ямашева. Фотографии дорожно-транспортного происшествия появились в соцсетях.

На кадрах видно, что легковушка врезалась в крыльцо здания. Удар был довольно сильным. Отечественная легковушка снесла перила и даже въехала на ступени, где и остановилась.

О пострадавших в ходе аварии не сообщается.По словам очевидцев, по всей вероятности, водитель не справился с управлением на повороте.

ИСТОЧНИК KP.RU