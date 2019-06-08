В Казани на Ноксинском спуске загорелась стройка: столб черного дыма был виден за несколько километров

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-08T12:21:29+03:00

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На единый номер экстренных служб «112» сообщение о пожаре в Советском районе столицы Татарстана поступило рано утром. Огонь возник около дома №8б на Ноксинском спуске. Столб черного дыма был виден за несколько километров.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возле недостроенного дома горят складированные под открытым небом строительные материалы.

Площадь пожара и причины его возникновения сейчас устанавливаются специалистами.

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ИСТОЧНИК KP.RU