В Казани на Ноксинском спуске загорелась стройка: столб черного дыма был виден за несколько километров
На единый номер экстренных служб «112» сообщение о пожаре в Советском районе столицы Татарстана поступило рано утром. Огонь возник около дома №8б на Ноксинском спуске. Столб черного дыма был виден за несколько километров.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возле недостроенного дома горят складированные под открытым небом строительные материалы.
Площадь пожара и причины его возникновения сейчас устанавливаются специалистами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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