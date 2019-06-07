Казанца будут судить за секс-насилие над собственной 8-летней внучкой

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-07T18:39:07+03:00

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51-летнего жителя Казани Рафаиля Музаффарова обвиняют по уголовной статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По версии следствия, в 2016 году супруга мужчины стала опекуном своей тогда 6-летней внучки. А спустя два года женщина скончалась. Ребенок стал проживать с дедушкой.

В течении нескольких месяцев, пока девочку не отдали под опеку другим людям, пьяный дедушка совершал над своей внучкой секс-насилие.

- Свою вину мужчина признал полностью. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении замначальника отдела по опеке и попечительству Администрации Советского района Казани.

Следствие полагает, что в марте, в ходе плановой проверки, женщине стало известно о том, что девочка проживает дедушкой, который не является опекуном. Она не предприняла никаких мер по установлению опеки над несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU