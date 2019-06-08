Какой погоды стоит ждать татарстанцам на выходных – 8-9 июня

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-08T09:10:52+03:00

Осадков не ожидается, как, впрочем, и сильной жары

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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, стало понятно – какой погоды стоит ждать жителям республики.

Так, сейчас республика находится под влиянием смещающегося антициклона. Благодаря чему установилась умеренно-теплая сухая погода. Вот только северный ветер пока сдерживает летнюю жару.

Но при этом ни 8, ни 9 июня осадков в Татарстане не ожидается. В субботу днем воздух максимум прогреется до +25 градусов (в Казани до +24). В воскресенье же станет немного теплее – от +22 до +27 градусов.

А вот в начале следующей рабочей недели погода вновь пойдет в разнос. 10 июня днем в Татарстане местами дождь, возможна гроза. Правда, при этом прогнозируется в целом умеренный ветер и максимальная температура воздуха в пределах от +25 до +30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU