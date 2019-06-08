2019-06-08T16:06:57+03:00
Общество

Музей и мечеть, а также ряд домов в Вахитовском районе Казани на сутки оставят без воды

Это связано с работами по подключению двух водопроводов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Придется потерпеть. В Вахитовском районе столицы Татарстана в ряде домов на сутки отключат воду. Краны в них пересохнут из-за проведения работ по подключению двух водопроводов.

Так, воды не будет с 9.00 10 июня до 9.00 11 июня по следующим адресам: улица Гаспринского, 29, 31, улица Фатыха Карима, 21, улица Нариманова, 45, 52, 66а, 39, 47, 47а, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 63, 66, 70/1, 70, улица Парижской Коммуны, 22/40 (мечеть), 24, 24а, 26, 35 (музей), улица Сары Садыковой, 4а, 7, 10, 20, 4, 5, 6/22, 8/19, 9, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 35, улица Татарстан, 13/2, 45, 47, 52/72, 54, 13а, 40, 47а, 47б, 49а.

Кроме того, ее в это время не будет и в домах, расположенных на улицах: Мазита Гафури, Девятаева, Дулата Али, Зайцева, дома на ул.Ирек, дома на улицах Кызыл Татарстан, Меховщиков, Портовая, Эш урам и Камиля Якуба.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться в МЧС для обеспечения пожарной безопасности, в школах, а также согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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