2019-06-08T16:31:13+03:00
Общество

Сотрудники МЧС Татарстана проверили все места массового празднования в республике Сабантуя-2019

Только одних торговых палаток планируется установить более 2 000 штук
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта mchs.tatarstan.ruФото: с сайта mchs.tatarstan.ru
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В рамках обеспечения безопасности празднования в Татарстане Сабантуя-2019 сотрудники МЧС республики провели осмотры всех мест проведения массовых мероприятий.

Все сцены приняты, проведены инструктажи с организаторами праздника на местах и представителями торговых точек по соблюдению требований пожарной безопасности. Всего в Татарстане планируется установка более 2000 торговых палаток.

Также сотрудники МЧС республики проконтролировали, чтобы организаторы гуляний отведенные для празднования Сабантуя-2019 площадки отделили от лесных массивов минерализованными полосами, организовали патрулирование прилегающих территорий, а места приготовления шашлыков вынесли на безопасные расстояния.

- Для обеспечения пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий организовано дежурство 51 сотрудника надзорной деятельности, 222 сотрудников (работника) Федеральной противопожарной службы, 74 работников ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан», 203 членов добровольной пожарной охраны и 18 работников аварийно - спасательных формирований, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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