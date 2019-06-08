В Казани суд рассмотрит уголовное дело о махинациях с ювелирными изделиями на 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-08T14:05:19+03:00

Его единственный фигурант свою вину не признал, но частично возместил причиненный ущерб

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В скором времени 42-летний руководитель сразу трех фирм: ООО «Аурум Ювелир Восток», ООО «Аурум Ювелир Запад» и ООО «Чудесный Ларец», окажется на скамье подсудимых.

Как следует из материалов уголовного дела, где мужчина проходит единственным фигурантом, он с июля 2015 года по март 2017 года обманом брал под реализацию, в том числе и в Татарстане, крупные партии ювелирных изделий. Однако заведомо не собирался исполнять взятых на себя обязательств.

В итоге потерпевшими признаны две ювелирные компании и один индивидуальный предприниматель. Причиненный им ущерб превысил сумму в 25 миллионов рублей.

- Свою вину мужчина не признал, но возместил часть причиненного ущерба в размере 1,5 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU