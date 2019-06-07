В Казани организатора финансовой пирамиды, похитивший 430 миллионов рублей, приговорен к 7 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-07T18:28:13+03:00

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38-летнего жителя Казани суд признал виновным в особо крупном мошенничестве и отмывании преступных денег.

Как было доказано, в 2011 году в столице Татарстана мужчина создал финансовую пирамиду КПК «Сберегательный союз». Он заманивал туда людей, обещая за вложенные в различные коммерческие проекты деньги огромные проценты. В итоге его жертвами стали почти 1,5 тысячи жителей Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Мордовии. У всех них было похищено порядка 430 миллионов рублей. Чтобы легализовать эти деньги, мошенник скупал в Казани дорогостоящую недвижимость.

- Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU