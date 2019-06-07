В Казани с 8 июня автобус №46 будет ходить по-новому

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-07T15:42:36+03:00

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Уже в эту субботу, 8 июня, в столице Татарстана автобус №46 «ЖК «Экопарк Дубрава» - Профилакторий» будет ходить по-новому. Изменение маршрута связано с проведением работ по укладке нового асфальта на улице Дубравная.

Так, пока ремонт дороги там не закончится, данный автобус будет перевозить пассажиров по следующей схеме: улица Комиссара Габишева – улица Рихарда Зорге – улица Юлиуса Фучика – проспект Победы – улица Дубравная и далее по прежнему маршруту. Сообщает комитет по транспорту Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU