Казанские хирурги успешно прооперировали месячного младенца, который родился без пищевода

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-08T15:01:39+03:00

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В Татарстане ребенку, который родился без пищевода, был поставлен диагноз атрезия – неполное его формирование.

С первых моментов жизни младенцу через отверстие в животе ввели в желудок специальную трубку, чтобы можно было его кормить. Также в течение месяца проводились манипуляции, которые были направлены на рост пищевода. Но в итоге хирурги ДРКБ Казани приняли решение провести сложную операцию по удлинению пищевода.

Его удалось успешно сшить и восстановить проходимость - сделать эзофагопластику. Благодаря чему ребенок в будущем избежит большой и тяжелой операции, при которой место пищевода занимает толстая кишка. Врачи смогли все сделать за один этап.

Как отмечают в ДРКБ Казани, в последнее время участились случаи выявления данной патологии у новорожденных. В год хирурги клиники проводят около 22 операций при неполном формировании пищевода, и практически все младенцы с данным диагнозом доставляются на стол на первых сутках жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU