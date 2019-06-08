Казанские хирурги успешно прооперировали месячного младенца, который родился без пищевода
В Татарстане ребенку, который родился без пищевода, был поставлен диагноз атрезия – неполное его формирование.
С первых моментов жизни младенцу через отверстие в животе ввели в желудок специальную трубку, чтобы можно было его кормить. Также в течение месяца проводились манипуляции, которые были направлены на рост пищевода. Но в итоге хирурги ДРКБ Казани приняли решение провести сложную операцию по удлинению пищевода.
Его удалось успешно сшить и восстановить проходимость - сделать эзофагопластику. Благодаря чему ребенок в будущем избежит большой и тяжелой операции, при которой место пищевода занимает толстая кишка. Врачи смогли все сделать за один этап.
Как отмечают в ДРКБ Казани, в последнее время участились случаи выявления данной патологии у новорожденных. В год хирурги клиники проводят около 22 операций при неполном формировании пищевода, и практически все младенцы с данным диагнозом доставляются на стол на первых сутках жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Медицина - Татарстан»