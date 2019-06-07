Строительство первого участка Большого Казанского кольца потребует более 2,3 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-07T18:48:17+03:00

Участок длинной 800 метров должен быть закончен к 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

700 миллионов из них выделят из федерального и республиканского бюджетов уже в этом году

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Строительство участка Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до улицы Техническая обойдется более чем в 2,3 миллиарда рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Известно, что в 2019 году на проект будет выделено 700 миллионов рублей: 350 миллионов - из федерального бюджета, 350 миллионов – из бюджета Татарстана. Оставшиеся 1,6 миллиардов рублей на строительство направят в 2020 году.

Согласно техническому заданию, участок длинной 800 метров должен быть закончен к 2020 году. Само же Большое Казанское кольцо подразумевает под собой дорогу от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU