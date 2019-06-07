7 июня в аэропорту Казани стартуют полеты в Калугу от 3 000 рублей в один конец

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-07T17:07:15+03:00

Самолеты будут отправляться по новому направлению два раза в неделю

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С этой пятницы, 7 июня, в аэропорту Казани стартуют полеты в Калугу. Самолеты российской авиакомпании будут отправляться по новому направлению два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Так, вылет из столицы Татарстана намечен на 18.00, прибытие в Калугу в 19.50. Обратный рейс запланирован на 15.30. В Казани воздушное судно приземлится в 17.20. Время в пути составит около двух часов. Стоимость билета в один конец от 3 000 рублей.

- Полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров, - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU