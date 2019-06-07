2019-06-07T19:32:39+03:00
Происшествия

В Чувашии мошенники впервые обманули человека, взломав мессенджер

Под видом знакомого они выманили у 30-летней женщина 50 тысяч рублей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас полицейские устанавливают, кто мог похитить деньгиСейчас полицейские устанавливают, кто мог похитить деньгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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5 июня в отдел полиции Чебоксар обратилась 30-летняя жительница Москвы, которая приехала в гости к знакомым. Она сообщила, что мошенники обманным путем выманили у нее 50 тысяч рублей.

Как оказалось, на телефон женщина по мессенджеру поступило сообщение от друга. Он попросил ее срочно одолжить денег. Сначала «друг» называл сумму в 150 тысяч рублей, но узнав, что таких денег у москвички просто нет, снизил запросы до 50 тысяч. Не задумываясь, женщина согласилась и перевела на указанную банковскую карту деньги.

После она позвонила своему приятелю и с ужасом узнала, что он у нее ничего не просил. Его мессенджер был взломан. Такое в Чувашии произошло впервые.

- Ранее подобные преступления совершались путем взлома страниц в социальных сетях в Интернете, - сообщает пресс-служба МВД республики.

Сейчас полицейские устанавливают, кто мог похитить деньги.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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