В Чувашии мошенники впервые обманули человека, взломав мессенджер
5 июня в отдел полиции Чебоксар обратилась 30-летняя жительница Москвы, которая приехала в гости к знакомым. Она сообщила, что мошенники обманным путем выманили у нее 50 тысяч рублей.
Как оказалось, на телефон женщина по мессенджеру поступило сообщение от друга. Он попросил ее срочно одолжить денег. Сначала «друг» называл сумму в 150 тысяч рублей, но узнав, что таких денег у москвички просто нет, снизил запросы до 50 тысяч. Не задумываясь, женщина согласилась и перевела на указанную банковскую карту деньги.
После она позвонила своему приятелю и с ужасом узнала, что он у нее ничего не просил. Его мессенджер был взломан. Такое в Чувашии произошло впервые.
- Ранее подобные преступления совершались путем взлома страниц в социальных сетях в Интернете, - сообщает пресс-служба МВД республики.
Сейчас полицейские устанавливают, кто мог похитить деньги.
Фото: МВД Чувашии
Фото: МВД Чувашии
Фото: МВД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
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