Экс-сотрудница Госалкогольинспекции виновная во взятке и мошенничестве отделалась условным сроком

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-07T13:04:54+03:00

В том числе в Татарстане она «крышевала» одно из местных кафе

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27-летняя экс-специалист Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана была признана виновной сразу по нескольким уголовным статьям: «служебный подлог», «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», «мошенничество» и «получение взятки».

Было доказано, что с марта 2017 года по май 2018 года, находясь в указанной должности, женщина «крышевала» кафе в центре Мамадыша.

За что бесплатно воспользовалась услугами общепита на сумму более 15 тысячи рублей. Чтобы освободить это заведение от ответственности за незаконную торговлю спиртным, осужденная фальсифицировала материалы проверки в отношении других предпринимателей, не причастных к этому. В итоге бизнесменам были неправомерно выписаны крупные штрафы.

Кроме того, от другого предпринимателя женщина обманом получила деньги, продукты и алкоголь на общую сумму свыше 6 тысяяч рублей, сообщив ему заведомо ложные сведения о законности продажи слабоалкогольных напитков.

А еще двум бизнесменам за 5 тысяч рублей пообещала помочь получить лицензии на алкоголь, но так и не сделала.

- Свою вину женщина не признала. С учетом наличия на ее иждивении троих малолетних детей, суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 10 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU