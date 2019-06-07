В Казани Евангелическо-лютеранскую церковь отремонтируют за 107 миллионов рублей
Храм Святой Екатерины находится на улице Карла Маркса
Деньги пойдут на капитальный ремонт храма и благоустройство прилегающей к нему территорииФото: Валерий РОМАНОВ
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Стало известно, что в Казани скоро начнется ремонт Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины на улице Карла Маркса. На это уже выделено 107 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в храме будет сделан капитальный ремонт, а также будет благоустроена прилегающая к нему территория. Работы должны быть закончены до конца текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU