В Казани Евангелическо-лютеранскую церковь отремонтируют за 107 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-07T19:44:35+03:00

Деньги пойдут на капитальный ремонт храма и благоустройство прилегающей к нему территории Фото: Валерий РОМАНОВ

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Стало известно, что в Казани скоро начнется ремонт Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины на улице Карла Маркса. На это уже выделено 107 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в храме будет сделан капитальный ремонт, а также будет благоустроена прилегающая к нему территория. Работы должны быть закончены до конца текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU