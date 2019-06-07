2019-06-07T13:30:58+03:00
Политика

Американское СМИ назвало производимый в Казани Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США

Аналитики издания The National Interest считают, что Россия рассматривает возможность переброски данного бомбардировщика в Крым
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
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Американское издание The National Interest опубликовало материал о перспективах модернизированного сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, который создается на ПАО «Туполев» в Казани. Автором статьи выступил Марк Эпископос.

- Важна возможность переброски Ту-22М3М в Крым. Американские эсминцы регулярно заходят в Черное море. Если напряженность обострится, присутствие бомбардировщиков Ту-22М3М на Крымском полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США, - считают аналитики издания.

Также отмечается, что в процессе модернизации у бомбардировщика было заменено 80% бортовой радиоэлектроники, что должно повысить точность навигации, уровень автоматизации, а также упростить его техническое обслуживание. Вместе с тем шасси бомбардировщика практически не потерпело изменений.

В заключении Эпископос отметил, что российские ВВС сейчас проводят достаточно продуманную политику по распределению своих сил в Черноморском регионе.

Напомним, это уже не первый материал издания The National Interest, который они посвятили Ту-22М3М. В прошлый раз журналист отметил, что бомбардировщик будет иметь «старый дизайн, который сделали смертоносным». Акцент тогда был сделан на ракетах Х-32, которыми будет оснащен самолет. Их можно использовать для нанесения ударов по мостам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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