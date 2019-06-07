2019-06-07T12:47:50+03:00
Общество

В казанском ЖК «Весна» школа №185 на 1 501 ученика откроется к 1 сентября

Сейчас там идет монтаж инженерных сетей, облицовка фасада и внутренняя отделка
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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С инспекцией на строительную площадку многопрофильного лицея №185 на 1 501 ученика в ЖК «Весна» в эту пятницу прибыл мэр Казани Ильсур Метшин.

Он прошелся по коридорам новой школы, осмотрел будущие классы, актовый зал на 500 мест, 2 столовые по 250 мест и спортзалы. По мнению градоначальника, нет никаких сомнений, что лицей откроет свои двери для детей уже к 1 сентября этого года.

Строительные работы там завершены на 90%. Сейчас там идет монтаж инженерных сетей, облицовка фасада и внутренняя отделка.

Согласно проекту, это будет многопрофильная школа с естественно-научным уклоном с различными кружками. Так, там организуют мастерские по обработке дерева и металла, кино-, фотостудии, школьное телевидение и театр родного языка. Также в учебном заведении предусмотрена двухэтажная библиотека, кабинеты подготовки к ЕГЭ и лифты.

Набор учеников в новую школу до сих пор продолжается. Работать там будут 100 сотрудников, формирование штата продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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