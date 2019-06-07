Не носить бейсболку, но иметь при себе пульверизатор: В КФУ рассказали как вести себя в жаркую погоду

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-07T10:26:32+03:00

Помочь в жару может также белый легкий шарф или косынка, предварительно смоченные водой Фото: Иван ВИСЛОВ

Пить холодные напитки в такое время не желательно во избежание спазма кровеносных сосудов и замедления процесса пищеварения

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С наступлением лета столбики термометров нет-нет, да и поднимаются выше 25 градусов. У людей это очень часто вызывает дискомфорт, отсутствие аппетита, апатию. Заведующий отделением профилактики поликлиники Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова рассказала, как вести себя в жаркую погоду, чтобы принести меньше стресса организму.

Так, при себе необходимо иметь охлажденную питьевую воду, зон или головной убор – шляпу с широкими полями, но никак не бейсболку.

- Помочь в жару может также белый легкий шарф или косынка, предварительно смоченные водой. Если накинуть такой шарф на плечи, возникнет эффект кондиционера. Также хорошо при себе иметь термальную воду или воду с пульверизатором, - передает слова Мингазутдиновой пресс-служба вуза.

Потребность организма в жидкости летом хорошо снижает зеленый чай. В целом горячие чаи рекомендуется пить без использования сахара. А вот пить холодные напитки не желательно. Это может вызвать у человека спазм кровеносных сосудов и замедление процесса пищеварения.

Из еды лучше отдать предпочтение свежим фруктам или сухофруктам. В жаркий период лета сердце и сосуды спасает витамин С, содержащийся в шиповнике, черной смородине, клубнике, апельсинах, петрушке, болгарском перцу, пекинской капусте, брокколи, укропе, базилике).

ИСТОЧНИК KP.RU