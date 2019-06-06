2019-06-06T17:24:52+03:00
Общество

В Казани на несколько дней перекроют движение по Мамадышскому тракту

Это связано с проведением там дорожных работ
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В столице Татарстана дорожники из-за ремонта проезжей части продолжают перекрывать движение транспорта на улицах. Что не может не доставлять неудобства автомобилистам.

Так, стало известно, что в связи с проведением дорожных работ на несколько дней вводится запрет на проезд по Мамадышскому тракту.

Он будет не доступен для транспорта с 19.00 8 июня до 6.00 10 июня по полосе дороги от улицы Интернациональная до трассы М-7.

При этом двустороннее движение организуют по противоположной стороне, там для этого нанесут временную дорожную разметку желтого цвета. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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