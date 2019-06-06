В Казани на несколько дней перекроют движение по Мамадышскому тракту
В столице Татарстана дорожники из-за ремонта проезжей части продолжают перекрывать движение транспорта на улицах. Что не может не доставлять неудобства автомобилистам.
Так, стало известно, что в связи с проведением дорожных работ на несколько дней вводится запрет на проезд по Мамадышскому тракту.
Он будет не доступен для транспорта с 19.00 8 июня до 6.00 10 июня по полосе дороги от улицы Интернациональная до трассы М-7.
При этом двустороннее движение организуют по противоположной стороне, там для этого нанесут временную дорожную разметку желтого цвета. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»