2019-06-06T13:40:54+03:00
Туризм

5 и 9 июля из Казани в Красноярск запустят два дополнительных авиарейса

Это связано с высоким спросом на данное направление
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Из Казани в Красноярск татарстанская авиакомпания запустит два дополнительных рейса. Это связано с высоким спросом на данное направление.

Так, первый вылет из столицы Татарстана состоится 5 июля в 17.30, далее в 22.50 посадка в Омске, после в Красноярске самолет приземлится в 3.10. Обратно воздушное судно отправится в 4.00, посадка в Омске в 5.20 с вылетом в 6.10 и прибытием в Казань в 5.40.

Второй авиарейс запланирован на 9 июля в 8.30. Посадка в Омске в 13.50 с вылетом в 14.10 и прибытием в Красноярск в 18.10.

Обратно самолет вылетит в 19.00, в Омске он будет в 20.20 откуда отправится в Казань в 21.20 и приземлится в пункте назначения уже в 20.40. (Время для каждого города указано местное – Ред.)

Также сообщается, что время в пути из Казани до Омска и обратно составит 2,5 часа, а из столицы Татарстана с этой промежуточной посадкой более 5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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