Ратибор, Азиза и Амиля: Как жители Казани называли своих детей на прошлой неделе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-06T11:49:11+03:00

За семь дней на свет появились более 400 малышей

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На прошлой неделе в Казани родился 401 ребенок. На сей раз перевес на стороне девочек. Так, на свет появились 204 представительницы прекрасного пола. Мальчики рождались чуть реже - 197 раз.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самого юного отца – 21 год. Возраст самой зрелой мамы – 44 года, самого зрелого отца – 54 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 550 граммов, а максимальный – 4450 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: София, Ясмина, Амина, Асель, Матвей, Амир, Артем, Ульяна, Максим, Никита. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Родион, Ян, Лев, Станислава, Резеда, Ратибор, Азиза, Замира, Луиза, Амиля, Расул.

ИСТОЧНИК KP.RU