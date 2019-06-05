В центре Казани в заброшенном доме нашли останки женщины
Утром 5 июня в центре Казани на улице Кремлевская в полуподвальном помещении заброшенного дома были обнаружены останки человека – неизвестной женщины в возрасте 30-45 лет.
Как установили эксперты, внешних признаков насильственной смерти не имеется. Личность женщины не установлена. По данному факту проводится доследственная проверка.
- По предварительным данным, смерть женщины, предположительно не имевшей определенного места жительства, наступила не менее месяца назад. Ранее о ее безвестном исчезновении сообщил знакомый, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В настоящее время найденные останки направлены на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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