В центре Казани в заброшенном доме нашли останки женщины

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-05T17:25:49+03:00

По предварительным данным, ее смерть женщины наступила не менее месяца назад

Изменить размер текста: A A

Утром 5 июня в центре Казани на улице Кремлевская в полуподвальном помещении заброшенного дома были обнаружены останки человека – неизвестной женщины в возрасте 30-45 лет.

Как установили эксперты, внешних признаков насильственной смерти не имеется. Личность женщины не установлена. По данному факту проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, смерть женщины, предположительно не имевшей определенного места жительства, наступила не менее месяца назад. Ранее о ее безвестном исчезновении сообщил знакомый, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В настоящее время найденные останки направлены на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU