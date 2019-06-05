В Казани появился первый в городе лазерный перекресток, который будет «возвращать» нерадивых пешеходов

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-05T19:31:18+03:00

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В Казани, возле Центра семьи «Казан» или как называют горожане «Чаша» появился лазерный перекресток. Его суть заключается в установленных инфракрасных датчиках с лазерным лучом, которые срабатывают при попытке пешехода перейти дорогу на красный сигнал светофора. Так, человек должен осознать опасность своего поступка и вернуться на тротуар.

Сам перекресток же вымощен светодиодной брусчаткой, которая дублирует сигнал светофора. Это должно помочь лучше ориентироваться слабовидящим людям.

Отмечается, что официально первый в столице Татарстана лазерный перекресток запустят 6 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU