2019-06-05T16:02:47+03:00
Происшествия

В Чувашии именинника приговорили к 10 годам колонии за то, что он насмерть забил дверью незнакомца

Потерпевший смог сам дойти до квартиры своего брата, где скончался спустя несколько часов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

54-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в гибели 43-летнего татарстанца. Хотя до этого суд присяжных оправдал мужчину. Из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства пришлось собирать их новый состав.

Так, 6 апреля 2018 года в Новочебоксарске в одной из квартир на улице Восточная во время застолья между хозяином и его гостем произошла ссора. Первый позвонил своему знакомому, который в тот день находился на дне рождения у друга.

Вместе с ним он пришел к позвонившему домой. Выяснения отношений с гостем переросло в драку. В ходе которой именинник избил другого гостя, который вообще изначально не принимал участие в скандале. Осужденный не менее 10 раз ударил дверью по голове 43-летнего потерпевшего.

После чего мужчина смог сам добраться до квартиры брата, у которого гостил по приезду из Татарстана. Там он спустя несколько часов скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- В итоге суд приговорил виновного к 10 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт «Бегишево» визуализируют в тематике Николая Лемаева к 14 ноября
В Казани к колонии приговорили дилеров, пойманных с более чем 4,3 килограмма наркотиков
В мэрии Казани утвердили проект строительства гостиницы на улице Нариманова
Президент Татарстана о скандальной дороге в Дербышках: Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу
Водитель BMW, который на скорости снес ограждения в центре Казани, сам пришел в ГИБДД
Выборы в Госсовет Татарстана в 2019 году пройдут 8 сентября
В Набережных Челнах во время празднования Ураза-байрам-2019 люди устроили давку из-за бесплатной еды
Жителя Чувашии будут судить за избиение и попытку изнасилование своей престарелой матери
СМИ: тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев отправлен в отставку
ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»
Приставы в угоду банку оставили пенсионеру на жизнь всего 4 тысячи рублей в месяц
СУ СКР Татарстана: женщина убила своего избранника, обокрала и спрятала его тело в подвале
"Все, пора в утиль": в Ульяновске очередной трамвай сошел с рельсов
В Татарстане мужчина с телефоном стал фигурантом дела о разврате двух девочек