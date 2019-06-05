В Чувашии именинника приговорили к 10 годам колонии за то, что он насмерть забил дверью незнакомца

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-05T16:02:47+03:00

Потерпевший смог сам дойти до квартиры своего брата, где скончался спустя несколько часов

Изменить размер текста: A A

54-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в гибели 43-летнего татарстанца. Хотя до этого суд присяжных оправдал мужчину. Из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства пришлось собирать их новый состав.

Так, 6 апреля 2018 года в Новочебоксарске в одной из квартир на улице Восточная во время застолья между хозяином и его гостем произошла ссора. Первый позвонил своему знакомому, который в тот день находился на дне рождения у друга.

Вместе с ним он пришел к позвонившему домой. Выяснения отношений с гостем переросло в драку. В ходе которой именинник избил другого гостя, который вообще изначально не принимал участие в скандале. Осужденный не менее 10 раз ударил дверью по голове 43-летнего потерпевшего.

После чего мужчина смог сам добраться до квартиры брата, у которого гостил по приезду из Татарстана. Там он спустя несколько часов скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- В итоге суд приговорил виновного к 10 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU