В Чувашии именинника приговорили к 10 годам колонии за то, что он насмерть забил дверью незнакомца
54-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в гибели 43-летнего татарстанца. Хотя до этого суд присяжных оправдал мужчину. Из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства пришлось собирать их новый состав.
Так, 6 апреля 2018 года в Новочебоксарске в одной из квартир на улице Восточная во время застолья между хозяином и его гостем произошла ссора. Первый позвонил своему знакомому, который в тот день находился на дне рождения у друга.
Вместе с ним он пришел к позвонившему домой. Выяснения отношений с гостем переросло в драку. В ходе которой именинник избил другого гостя, который вообще изначально не принимал участие в скандале. Осужденный не менее 10 раз ударил дверью по голове 43-летнего потерпевшего.
После чего мужчина смог сам добраться до квартиры брата, у которого гостил по приезду из Татарстана. Там он спустя несколько часов скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
- В итоге суд приговорил виновного к 10 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU