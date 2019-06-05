2019-06-05T14:31:58+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за избиение и попытку изнасилование своей престарелой матери

Мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за убийство, кражу и истязания
Олег ЛУГОВОЙ
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От надругательства пенсионерку спас ее другой сын.От надругательства пенсионерку спас ее другой сын.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новочебоксарске на скамье подсудимых вскоре окажется 57-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на изнасилование и умышленном причинении вреда здоровью потерпевшей.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 13 декабря прошлого года у себя дома пьяный мужчина избил свою 79-летнюю мать деревянной вешалкой. Когда за дело взялись правоохранители, то выяснилось, что до этого – 25 июля того же года, обвиняемый заманил родительницу к себе в комнату, закрыл дверь на замок и попытался ее изнасиловать.

На крики пенсионерки прибежал другой ее сын. Он выбил дверь и угомонил брата. Тогда родственники решили не сообщать о произошедшем в полицию.

- Мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что обвиняемый до этого уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за убийство, кражу и истязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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