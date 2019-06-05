Приставы в угоду банку оставили пенсионеру на жизнь всего 4 тысячи рублей в месяц

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-05T14:30:33+03:00

Ему не хватает на жизнь - на лекарства, ЖКХ и еду. Фото: Рамиль ГАЛИ

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В Казани пенсионер пожаловался в местную прокуратуру на приставов. Дело в том, что последними по решению суда возбуждено в отношении мужчины исполнительное производство. Он задолжал банку более 200 тысяч рублей.

При этом пристав вынес постановление об взыскании с горожанина 50% с его пенсии и иных доходов в пользу банка.

Вот только остающихся после этого 4 тысяч рублей мужчине не хватает не то, чтобы на жизнь, а даже на удовлетворение своих минимальных потребностей – лекарства, ЖКХ и еду. И так продолжалось с августа 2018 года. В итоге пенсионеру ничего не оставалось делать, как обратиться в прокуратуру.

- По закону конкретный размер удержания из заработной платы и иных доходов должника подлежит исчислению с учетом всех обстоятельств дела, при неукоснительном соблюдении принципов исполнительного производства - уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. Таким образом, указанные требования закона судебным приставом не соблюдены, - пришли к выводу в прокуратуре Казани.

Надзорный орган уже вынес протест на данное постановление пристава с требованием о снижении размера удержаний из пенсии казанца. Это пока находится на стадии рассмотрения.

- В соответствии с действующим законодательством должник вправе направить обращение судебному приставу-исполнителю с ходатайством о снижении размера удержаний из дохода в связи со сложным материальным положением с приложением подтверждающих документов. До поступления такого ходатайства судебный пристав-исполнитель не располагает указанными сведениями, - в свою очередь сообщили в УФССП Татарстана. - Обязанность должника сообщать о состоянии своих доходов содержится в постановлении о возбуждении исполнительного производства, копия которого направляется в его адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU