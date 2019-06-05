2019-06-05T15:04:32+03:00
Политика

Выборы в Госсовет Татарстана в 2019 году пройдут 8 сентября

Данное постановление было принято на заседании республиканского парламента
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В эту среду, 5 июня, на заседании Госсовета Татарстана депутаты приняли постановление о назначении даты выборов в республиканский парламент шестого созыва.

Так как срок полномочий народных избранников пятого созыва истекает, то в соответствии с избирательным кодексом Татарстана днем голосования в органы госвласти является второе воскресенье сентября. В 2019 году оно приходиться на 8 число.

года, в котором истекают сроки полномочий. В этом году второе воскресенье сентября приходится на 8 сентября

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ИСТОЧНИК KP.RU

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