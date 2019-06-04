Бывший капитан "Ак Барса" перебрался в "Локомотив"

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-04T18:18:26+03:00

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Стало известно, где продолжит карьеру бывший капитан "Ак Барса" Александр Свитов. 36-летний форвард подписал контракт с ярославским "Локомотивом". Об этом сообщает портал Championat.com.

Свитов выступал за "Ак Барс" с 2013 года. Последние четыре сезона он считался капитаном команды. За это время он сыграл 333 матча, в которых забил 51 гол и отдал 63 результативных передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU