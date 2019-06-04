В Татарстане возможен дождь и до 26 градусов тепла
Ночью температура воздуха может опуститься до 5 градусов выше нуля
В целом в Татарстане будет довольно тепло.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Погода в Татарстане в ближайшие сутки будет неустойчивой. Так, 5 июня на территории республики прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, а вот днем в в некоторых районах республики возможен дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 5 до 10 градусов тепла. Днем будет чуть теплее - от 21 до 26 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU