В Татарстане возможен дождь и до 26 градусов тепла

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-04T17:43:11+03:00

В целом в Татарстане будет довольно тепло. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Погода в Татарстане в ближайшие сутки будет неустойчивой. Так, 5 июня на территории республики прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, а вот днем в в некоторых районах республики возможен дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 5 до 10 градусов тепла. Днем будет чуть теплее - от 21 до 26 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU