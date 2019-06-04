В Татарстане пенсионерка пыталась сдать квартиру, но лишилась 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-04T16:03:47+03:00

Женщина потеряла деньги, только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В полицию обратилась 58-летняя жительница Лениногорска. Она рассказала, что лишилась большой суммы денег. По ее словам, она хотела сдать квартиру. Опубликовала объявление в интернете.

2 и 3 июня несколько раз ей звонил мужчина, с которым она договорилась о сделке. Для того чтобы женщина смогла получить задаток квартирант попросил ее набрать в банкомате некоторую комбинацию чисел. Выполнив это условие, пенсионерка обнаружила списание со своего счета 700 тысяч рублей.

- В настоящее время полицейские установили, что аферист звонил потерпевшей с номера телефона, зарегистрированного в Башкирии. Кроме того, уже известен номер банковской карты, на которую были отправлены сбережения женщины, - рассказали в пресс-службе МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU