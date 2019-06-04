Татарстанское предприятие перевело мошенникам 2,5 миллиона рублей
На уловки мошенников попадаются не только отдельные люди, но и целые организации. Так, 3 июня в полицию обратились представители одного казанского предприятия. В заявлении они указали, что 31 мая на электронную почту организации поступило сообщение с предложением заключить договор поставки и монтажа оборудования.
- Посчитав эту сделку выгодной, на расчетный счет предполагаемого поставщика потерпевшими были переведены 2 492 880 рублей. После этого партнеры мензелинцев, не выполнив своих обязательств, заблокировали свои контакты, - рассказали в пресс-службе татарстанской полиции.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU