Татарстанское предприятие перевело мошенникам 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-04T14:54:06+03:00

Они поверили, что за эти деньги им поставят и смонтируют нужное оборудование

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На уловки мошенников попадаются не только отдельные люди, но и целые организации. Так, 3 июня в полицию обратились представители одного казанского предприятия. В заявлении они указали, что 31 мая на электронную почту организации поступило сообщение с предложением заключить договор поставки и монтажа оборудования.

- Посчитав эту сделку выгодной, на расчетный счет предполагаемого поставщика потерпевшими были переведены 2 492 880 рублей. После этого партнеры мензелинцев, не выполнив своих обязательств, заблокировали свои контакты, - рассказали в пресс-службе татарстанской полиции.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU