2019-06-03T19:08:47+03:00
Общество

Погода на Ураза-байрам-2019 в Татарстане: без осадков, местами сильный ветер до 18 м/с

Максимальная температура днем ожидается до +21 градуса
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Так, например, в Казани ожидается ветер до 16 м/с.Так, например, в Казани ожидается ветер до 16 м/с.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 4 июня – на Ураза-байрам-2019, на территории республики днем осадков не ожидается, при этом местами возможен сильный ветер до 15-18 м/с (в Казани до 16 м/с).

Максимум, что покажут столбики термометра в светлое время суток так это от +16 до +21 градуса (в Казани от +18 до +20).

Сегодня днем и предстоящей ночью погода в Татарстане формируется под влиянием ложбины северного циклона и его активных атмосферных фронтов. Пройдут кратковременные дожди с грозами, локально ожидаются сильный дождь, град, шквалистые усиления ветра до 17-22 м/с.

В среду, 5 июня, днем и вечером на западные районы свое влияние распространит очередной атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди, порывистый ветер до 17 м/с, также возможна гроза. Днем ожидается максимум до +24 градусов, в западных районах до +27.

6 июня в большинстве районов республики прогнозируются дожди, в дневные часы даже с грозами, утром и днем местами ветер порывами до 17 м/с, при ненастье кратковременно до 20 м/с. Температура воздуха днем повысится – от +23 до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ядрин получит от Минстроя России 40 миллионов рублей на благоустройство улицы Космомольской
Из бюджета Набережных Челнов для трудоустройства школьников летом-2019 выделено более 7 миллионов рублей
В Казани в Советском районе почти на сутки без воды оставят три дома и одну школу
Татарстанец проломил голову безработному обыкновенной лейкой
В Татарстане фирму оштрафовали за прорыв нефтепровода
В Чебоксарах бизнесмена будут судить за утаивания от налоговой более 24,8 миллиона рублей
Соцсети: в Татарстане сильный ветер снес кровлю с больницы
"Я готов был оплатить банковской картой": казанцы начали жаловаться на то, что их заставляют оплачивать проезд в автобусах наличиными
Жителя Чувашии будут судить за то, что он в новогодние праздники сбросил с балкона девушку
До 8 июня в Казани перекроют движение по улице Бородина
В Чебоксарах будут судить группу наркодилеров, которые вели торговлю в криптовалюте
ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации
В Казани за год стоимость квартир в новостройках выросла на 20%
С 6 июня меняется расписание электрички Ижевск-Нижнекамск
В Йошкар-Оле неопытный водитель сбил на «зебре» отца с ребенком на руках
Ураза-байрам-2019 в Казани: в мечети «Ярдэм» праздничную проповедь прочитают с сурдопереводом
«Ростелеком» лидирует в сегменте создания цифровых систем весогабаритного контроля
Замглавы Минземимущества Татарстана назначен помощником президента республики
В Йошкар-Оле несостоявшегося самоубийцу обвиняют в том, что он зарезал женщину
В Казани часть улиц помыли шампунем, чтобы избавиться от остатков противогололедного реагента
В Казани экс-главу рухнувшего «Спурт Банка» приговорили к колонии общего режима
«Пристегивайтесь!»: Блогер Эрик Давидович опубликовал фотографию в BMW, которая протаранила ограждения и фонарные столбы в центре Казани
40 тысяч школьников отдохнут в детских лагерях Казани
В Казани водитель автобуса кидал в проезжающую рядом машину бутылки и одноразовую посуду
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
В Татарстане неизвестные отрезали псу половой орган и оставили его истекать кровью
Казанцев научат танцевать рок-н-ролл и буги-вуги