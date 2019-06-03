Погода на Ураза-байрам-2019 в Татарстане: без осадков, местами сильный ветер до 18 м/с

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-03T19:08:47+03:00

Так, например, в Казани ожидается ветер до 16 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 4 июня – на Ураза-байрам-2019, на территории республики днем осадков не ожидается, при этом местами возможен сильный ветер до 15-18 м/с (в Казани до 16 м/с).

Максимум, что покажут столбики термометра в светлое время суток так это от +16 до +21 градуса (в Казани от +18 до +20).

Сегодня днем и предстоящей ночью погода в Татарстане формируется под влиянием ложбины северного циклона и его активных атмосферных фронтов. Пройдут кратковременные дожди с грозами, локально ожидаются сильный дождь, град, шквалистые усиления ветра до 17-22 м/с.

В среду, 5 июня, днем и вечером на западные районы свое влияние распространит очередной атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди, порывистый ветер до 17 м/с, также возможна гроза. Днем ожидается максимум до +24 градусов, в западных районах до +27.

6 июня в большинстве районов республики прогнозируются дожди, в дневные часы даже с грозами, утром и днем местами ветер порывами до 17 м/с, при ненастье кратковременно до 20 м/с. Температура воздуха днем повысится – от +23 до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU