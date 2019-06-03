Татарстанец проломил голову безработному обыкновенной лейкой
Вечером в Зеленодольске от одного из домов на улице Осенняя в местную больницу с переломом теменной кости и предположительным ушибом головного мозга был доставлен 28-летний безработный, зарегистрированный в Астраханской области.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали ранее судимого 28-летнего жителя Зеленодольска.
Он признался стражам порядка, что в тот вечер выпивал с пострадавшим. В один из моментов между ними произошла ссора и татарстанец проломил голову оппоненту первым, что подвернулось под руку – обыкновенной лейкой. Он нанес ею несколько ударов.
- В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, - сообщили в МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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