Татарстанец проломил голову безработному обыкновенной лейкой

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-03T18:36:42+03:00

Потерпевшего доставили в больницу с переломом теменной кости и предположительным ушибом головного мозга. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения

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Вечером в Зеленодольске от одного из домов на улице Осенняя в местную больницу с переломом теменной кости и предположительным ушибом головного мозга был доставлен 28-летний безработный, зарегистрированный в Астраханской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали ранее судимого 28-летнего жителя Зеленодольска.

Он признался стражам порядка, что в тот вечер выпивал с пострадавшим. В один из моментов между ними произошла ссора и татарстанец проломил голову оппоненту первым, что подвернулось под руку – обыкновенной лейкой. Он нанес ею несколько ударов.

- В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU