2019-06-03T15:30:53+03:00
Общество

С 6 июня меняется расписание электрички Ижевск-Нижнекамск

Это произойдет из-за введения пассажирского поезда из Адлера в столицу Удмуртии
Олег ЛУГОВОЙ
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Она будет отправляться на 28 минут позже.Она будет отправляться на 28 минут позже.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В связи с введением пассажирского поезда № 452/451 Адлер-Ижевск с этого четверга, 6 июня, меняется расписание электрички из столицы Удмуртии в Нижнекамск.

Так, со станции Ижевска пригородный поезд будет отправляться на 28 минут позже, нежели до этого, - в 17.00. Из-за этого изменится и время прибытия на все остановку по ходу следования. В итоге электричка будет в Нижнекамске в 22.21, то есть на 47 минут позже пока еще действующего расписания. И стоит помнить в последнем указано местное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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