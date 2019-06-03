2019-06-03T10:43:48+03:00
Общество

Образование, культура и архитектура: в Набережных Челнах представили трех новых руководителей

Это было сделано в мэрии города на традиционном совещании
Олег ЛУГОВОЙ
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Самому молодому из них всего 30 лет.Самому молодому из них всего 30 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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3 июня в Исполкоме Набережных Челнов на совещании «деловой понедельник» мэр города Наиль Магдеев представил новых руководителей трех местных управлений.

Так, вместо Винера Харисова, который возглавил Автозаводской район, руководить управлением образования Набережных Челнов будет 40-летний Рустем Хузин, занимавший до этого пост директора школы №41.

Новым начальником же управления культуры города стал 35-летний Румиль Карамиев, который до этого момента руководил местным историко-краеведческим музеем.

В свою очередь главой управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов был представлен 30-летний Айрат Ганиев. Он до этого был замначальника данного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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