В Татарстане мужчина утонул во время подводной охоты
Причины происшествия устанавливаются
Тело утонувшего нашли и передали сотрудникам правоохранительных органов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Накануне ночью в Тукаевском районе Татарстана около поселка Первомайка из реки Кама спасатели МЧС республики достали из воды тело 44-летнего мужчины. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.
Сообщается, что погибший утонул во время подводной охоты еще 1 июня.
- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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