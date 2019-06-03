В Татарстане мужчина утонул во время подводной охоты

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-03T12:46:57+03:00

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Накануне ночью в Тукаевском районе Татарстана около поселка Первомайка из реки Кама спасатели МЧС республики достали из воды тело 44-летнего мужчины. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Сообщается, что погибший утонул во время подводной охоты еще 1 июня.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU