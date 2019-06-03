2019-06-03T09:28:09+03:00
Общество

В Казани лагеря «Восток», «Молодежный» и «Юнитур» этим летом не будут принимать детей

Там будет идти ремонт
Олег ЛУГОВОЙ
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На реконструкцию четырех детских лагерей отдыха в Казани в этом году выделено 470 миллионов рублей.На реконструкцию четырех детских лагерей отдыха в Казани в этом году выделено 470 миллионов рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На реконструкцию четырех детских лагерей отдыха в Казани в этом году выделено 470 миллионов рублей. Речь идет о «Заречье», «Востоке», «Молодежном» и «Юнитуре».

Так, например, в «Заречье» капремонт двух корпусов будет завершен к 20 июня. С этого дня лагерь сможет принимать детей, но в ограниченном режиме. Так как работы там еще не закончены. До конца года планируется постройка еще одного спального корпуса на 36 детей, пять новых уличных веранд, крытого футбольного манежа, реставрация стадиона.

В свою очередь в лагере «Восток» в 2019 году вместо четырех корпусов казарменного типа будет построено восемь одноэтажных корпусов с комнатами на пять человек, с душевыми и туалетами, а также новая столовая, клуб и спортплощадки.

В «Молодежном» пройдет капремонт двух корпусов, строительство спортплощадок и благоустройство территории.

Полная реконструкция предусмотрена и в лагере «Юнитур». Там полностью обновят летние домики, отремонтируют столовую и обустроят зону для палаточного городка. Также там появится веревочный парк.

После всего этого пропускная способность четырех лагерей увеличится на 1 000 детей за лето.

Ну пока лагеря «Восток», «Молодежный» и «Юнитур» в этот сезон отменяют заезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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