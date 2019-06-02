2019-06-02T16:24:27+03:00
Общество

В Северной Осетии ищут без вести пропавшего уроженца Набережных Челнов

23-летний парень не выходит на связь с родственниками со 2 апреля текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по Северной ОсетииФото: МВД по Северной Осетии
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Полиция Северной Осетии объявили в розыск 23-летнего жителя Набережных Челнов Артема Саитова. Молодой человек не выходит на связь с родственниками со 2 апреля текущего года. В последние раз его видели в начале мая в селе Дунта Ирафского района Северной Осетии.

Известно, что рост Артема составляет около 160 — 175 сантиметров. Молодой человек имеет худощавое телосложение, серо-зеленые глаза и прямые темно-русые волосы. При себе имеет паспорт и водительское удостоверение.

Фото: МВД по Северной Осетии

Фото: МВД по Северной Осетии

МВД Северной Осетии просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Артема Саитова, сообщить об этом по телефонам: 8 (8672) 59-54-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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