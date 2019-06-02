В Северной Осетии ищут без вести пропавшего уроженца Набережных Челнов
Полиция Северной Осетии объявили в розыск 23-летнего жителя Набережных Челнов Артема Саитова. Молодой человек не выходит на связь с родственниками со 2 апреля текущего года. В последние раз его видели в начале мая в селе Дунта Ирафского района Северной Осетии.
Известно, что рост Артема составляет около 160 — 175 сантиметров. Молодой человек имеет худощавое телосложение, серо-зеленые глаза и прямые темно-русые волосы. При себе имеет паспорт и водительское удостоверение.
Фото: МВД по Северной Осетии
МВД Северной Осетии просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Артема Саитова, сообщить об этом по телефонам: 8 (8672) 59-54-00 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU